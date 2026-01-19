Riqualificazione dell' illuminazione al Porto della Rovere e rimozione dei detriti al Molo Sud | interventi al via
L’amministrazione comunale di Senigallia ha avviato interventi di riqualificazione dell’illuminazione al Porto della Rovere e nelle zone adiacenti, includendo anche la sostituzione e l’integrazione degli impianti. Inoltre, sono stati programmati lavori di rimozione dei detriti al Molo Sud e il rifacimento delle vasche del mercato ittico, al fine di migliorare la sicurezza e la funzionalità delle aree portuali.
SENIGALLIA – L’amministrazione comunale ha approvato la determina per la sostituzione e l’integrazione dell’impianto di illuminazione al Porto della Rovere e nelle aree limitrofe oltre al rifacimento delle vasche del mercato ittico. Entrambi rientrano all’interno di interventi strategici volti a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
