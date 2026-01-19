Riqualificazione dei campi da calcetto intitolati a Michele Fazio | Segnale per i ragazzi di Bari Vecchia

I campi da calcetto di Bari Vecchia, dedicati a Michele Fazio, saranno oggetto di interventi di riqualificazione. L’iniziativa, annunciata questa mattina in Comune dal sindaco Vito Leccese e dai rappresentanti di Deloitte Italia, che ha sponsorizzato il progetto, mira a migliorare gli spazi sportivi per i giovani del quartiere. Questa operazione rappresenta un segnale di attenzione alle necessità dei ragazzi e alla valorizzazione del patrimonio locale.

I campi da calcetto di Bari Vecchia, intitolati a Michele Fazio, saranno riqualificati. E' quanto presentato questa mattina in Comune dal sindaco Vito Leccese e dai dirigenti della Deloitte Italia, che ha sponsorizzato il progetto.Come saranno riqualificati i campiI due campetti collocati a.🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Una mostra di presepi nel cuore di Bari vecchia: apre al pubblico l'esposizione a Palazzo San Michele

Parco Santa Rita: campi da basket e calcetto, skate park e nuovi giochi. Ecco il progetto

Il Parco Santa Rita si arricchisce di nuovi spazi e servizi, con tre aree dedicate a sport, gioco e relax. Sono stati riqualificati il verde e gli arredi, includendo panchine e illuminazione. La progettazione prevede un campo da calcio, un’area per skate e un’area giochi, oltre a uno spazio riservato allo sgambamento dei cani, per offrire un ambiente più funzionale e accogliente per tutta la comunità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bari vecchia, al via la riqualificazione dei campi “Michele Fazio” grazie a Deloitte - Per Lella Fazio, madre di Michele, il progetto ha un forte valore simbolico: “ All’indomani della morte di mio figlio, desideravo un campetto in suo ricordo. giornaledipuglia.com