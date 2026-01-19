Ripartita la circolazione ferroviaria sulla Faentina dopo i danni dovuti al maltempo

Da oggi, la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina tra Marradi e Crespino del Lamone è stata ripristinata. Rfi, parte del gruppo Fs, ha completato in anticipo i lavori di riparazione, riprendendo regolarmente il servizio dopo i danni causati dal maltempo nel marzo 2025. La riapertura garantisce ora una connessione più stabile e sicura per i pendolari e le località interessate.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Rfi (gruppo Fs) ha riaperto questa mattina il tratto di linea ferroviaria compreso fra le stazioni di Marradi e Crespino del Lamone (Firenze) completando, in anticipo sui tempi previsti, i lavori per il totale ripristino della linea Faentina pesantemente danneggiata dal maltempo che nel marzo 2025 aveva colpito l'area del Mugello. L'investimento complessivo da parte di Rfi per ripristinare il collegamento ferroviario fra Toscana e Romagna è stato di 7,5 milioni di euro. La riapertura di oggi completa un percorso di dieci mesi, durante i quali tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici hanno lavorato per consentire la progressiva ripresa della circolazione ferroviaria.

