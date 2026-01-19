Rino Barillari e Gerard Depardieu | la pace a la Vita in Diretta

Rino Barillari e Gerard Depardieu hanno recentemente ristabilito un rapporto di pace. La loro riconciliazione sarà raccontata durante la trasmissione La Vita in Diretta. L'articolo, tratto da Novella 2000, offre una panoramica sulla pace ritrovata tra il celebre paparazzo e l’attore francese, evidenziando un momento di confronto e riconciliazione pubblico.

La storica pace tra il “Re dei Paparazzi” Rino Barillari e l’icona del cinema mondiale Gérard Depardieu approda in TV.. La storica pace tra il “Re dei Paparazzi” Rino Barillari e l’icona del cinema mondiale Gérard Depardieu approda in TV. Questa sera, alle ore 18:00, Alberto Matano trasmetterà le immagini esclusive della riconciliazione a La Vita in Diretta. In studio, a svelare i retroscena dell’incontro, ci sarà anche il Direttore di Novella 2000 Roberto Alessi Tutto nasce da un consiglio prezioso e da una telefonata carica di emozione. Rino Barillari ha voluto chiamare personalmente il Direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, per dare la notizia che via Veneto aspettava da mesi: “Caro Roberto, abbiamo seguito il tuo consiglio: abbiamo fatto pace. 🔗 Leggi su Novella2000.it

In queste ore, numerosi protagonisti dello spettacolo condividono il loro ricordo e le riflessioni su Brigitte Bardot. Rino Barillari ed Enrico Vanzina sono tra coloro che hanno espresso il loro pensiero, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di una figura iconica del cinema e della cultura. Un momento di riflessione che sottolinea l’importanza del suo lascito nel panorama artistico e sociale.

