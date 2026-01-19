Rimini cresce nei cieli il Fellini nella top 3 degli aeroporti italiani per incremento di passeggeri

L’aeroporto Federico Fellini di Rimini-San Marino si distingue per il crescente traffico di passeggeri, posizionandosi tra i primi tre aeroporti italiani per aumento dei volumi nel 2024. Questa crescita riflette l’attenzione verso la regione e l’importanza del settore aeronautico per il territorio. Un trend che sottolinea l’importanza strategica dell’aeroporto come punto di collegamento e sviluppo economico locale.

L’aeroporto Federico Fellini di Rimini-San Marino sale sul podio italiano per numero di incremento passeggeri rispetto al 2024, davanti solo Reggio Calabria e Pescara. C'è attesa per le nuove rotte L’aeroporto Federico Fellini di Rimini-San Marino sale sul podio italiano per numero di incremento passeggeri rispetto al 2024. È quanto emerge da uno studio diffuso da Il Sole 24 Ore. Una buona notizia per lo scalo riminese, che ha appena chiuso un 2025 in forte crescita. Secondo quanto emerge dai dati, la medaglia d’oro per incremento di passeggeri va all’aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria con un +66% rispetto al 2024; al secondo posto figura Pescara con un +35% e a chiudere il podio proprio l’aeroporto di Rimini con un +32%.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Aeroporto di Rimini: senza tasse nel 2026 il Fellini punta a 770mila passeggeriL'aeroporto di Rimini, noto come Fellini, prevede di eliminare le tasse nel 2026, con l'obiettivo di raggiungere circa 770mila passeggeri.

