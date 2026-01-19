La riforma Isee 2026 ha introdotto aggiornamenti importanti per la richiesta di benefici come l’Adi e l’Assegno unico. La corretta procedura per ottenere i valori aggiornati dell’Isee è fondamentale per accedere a queste prestazioni. Dal 1° gennaio, le famiglie devono aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). In questa guida, analizziamo i tempi e le modalità per ricevere gli aggiornamenti necessari.

La corretta procedura di richiesta dei valori aggiornati dell’Isee 2026 rappresenta il quesito principale di migliaia di nuclei familiari che, a partire dal 1° gennaio scorso, hanno presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). L’Inps, con il messaggio del 12 gennaio 2026, numero 102, ha fornito chiarimenti cruciali sulla riforma introdotta dalla legge di Bilancio (L. 199 del 30 dicembre 2025). L’istituto previdenziale ha precisato che il nuovo valore dell’indicatore è indispensabile per accedere a specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Sebbene le domande siano state inoltrate, molti cittadini hanno notato che l’attestazione ufficiale non riporta ancora le cifre ricalcolate secondo i nuovi parametri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Riforma Isee 2026, quando arrivano i valori aggiornati per chiedere l’Adi e l’Assegno unico?

Leggi anche: Pagamenti INPS novembre 2025: quando arrivano Assegno unico, ADI, sussidi e NASpI e DIS-COLL

Assegno unico di gennaio 2026, quando arriva e tutti gli importi aggiornati

L’Assegno unico di gennaio 2026 verrà erogato secondo le nuove soglie ISEE e gli importi aggiornati. La misura, confermata anche per il nuovo anno, subirà un adeguamento automatico all’inflazione, influenzando sia le fasce ISEE che gli importi mensili riconosciuti alle famiglie con figli a carico. Ecco le principali novità e le tempistiche di pagamento previste per il 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

ISEE 2026, cosa cambia con la nuova riforma: dall’esclusione della prima casa ai figli - La Manovra 2026 interviene sul calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nelle more di un adeguamento dell’apposito regolamento ... leggioggi.it