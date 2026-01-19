Riforma della giustizia a Forlì-Cesena è nato il ' Comitato locale della società civile per il No'

Lo scorso fine settimana, a Forlì-Cesena, è stato costituito il Comitato locale della società civile per il No, denominato “Meglio dire No”. Questa iniziativa nasce in risposta alla riforma della giustizia proposta a livello nazionale, coinvolgendo cittadini e associazioni locali nel dibattito e nelle valutazioni sul tema. Il comitato si propone di favorire un'informazione corretta e un confronto aperto sulla questione.

"Le due serate di costituzione del Comitato sono state molto partecipate, anche grazie all'interesse dei cittadini e delle associazioni" La scorsa settimana si è costituito anche nel territorio di Forlì Cesena il Comitato della società civile per il No, che in sede locale ha preso la denominazione "Meglio dire No". "Le due serate di costituzione del Comitato sono state molto partecipate, anche grazie all'interesse dei cittadini e delle associazioni; nel corso delle assemblee aperte sono state fornite informazioni, anche in merito alla raccolta firme, online e cartacea, che prosegue anche dopo il superamento della soglia delle 500 mila firme", spiega una nota dei promotori del comitato.

Al via gli incontri per costituire il Comitato della società civile per il No alla riforma costituzionale della giustizia

A Forlì e Cesena si avviano gli incontri pubblici per la costituzione del Comitato della società civile per il No alla riforma costituzionale della giustizia. L’iniziativa, rivolta ad associazioni, movimenti, forze politiche e rappresentanti delle istituzioni locali, mira a coinvolgere la società civile nel dibattito. Due incontri aperti e accessibili segnano l’avvio di un percorso partecipativo volto a promuovere un’analisi condivisa sui cambiamenti proposti dalla riforma.

Riforma giustizia, la presentazione del Comitato referendario per il "No" di associazioni e società civile

A Palermo si costituisce il Comitato referendario per il “No” alla riforma della giustizia, promosso da associazioni e società civile. L’assemblea costituente si terrà martedì 16 dicembre alle ore 17 presso l’Istituto Pedro Arrupe, segnando l’inizio di un’iniziativa di mobilitazione contro le modifiche proposte alla legge sulla giustizia.

