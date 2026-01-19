Rifiuti Quattro Castella contro i ’furbetti’

A Quattro Castella, nel 2025, sono state elevate circa 120 sanzioni per l’abbandono di rifiuti, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Le autorità continuano a mantenere una politica di tolleranza zero nei confronti di chi non rispetta le norme sulla gestione dei rifiuti, con un incasso complessivo di 25.000 euro. L’obiettivo è promuovere comportamenti più responsabili e tutelare l’ambiente locale.

Tolleranza zero, a Quattro Castella, sull’abbandono dei rifiuti. Sono infatti state 120, quasi il doppio rispetto all’anno precedente, le sanzioni elevate nel 2025 contro i ’furbetti’ multati per un incasso complessivo di 25.000 euro. È il risultato dell’azione promossa dall’Amministrazione comunale che mette insieme tecnologia e presidio fisico del territorio. Alle videotrappole, posizionate a rotazione su una decina di punti critici, infatti, si è affiancata quest’anno l’attività delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev), fondamentali per monitorare le aree non coperte dalla videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, è stato venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia, che ha riconosciuto un premio di 2 milioni di euro. L’estrazione ha suscitato entusiasmo nella comunità locale, offrendo un momento di grande soddisfazione. La notizia si aggiunge ai consueti appuntamenti della Lotteria Italia, confermando ancora una volta il suo ruolo come tradizione annuale per molti italiani.

