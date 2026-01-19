Rifiuti | Pelecca Cisl Roma su termovalorizzatore bene esito positivo conferenza servizi

La recente conferenza dei servizi ha portato a un esito positivo per il progetto del termovalorizzatore a Pelecca, promosso dalla Cisl Roma. Questo passo rappresenta un'importante tappa nel percorso di gestione dei rifiuti a Roma, contribuendo a definire le prossime fasi del progetto e le implicazioni ambientali e urbanistiche per la città.

L’esito positivo della Conferenza dei servizi riguardante il progetto per la realizzazione del termovalorizzatore rappresenta un momento cruciale per il futuro della Capitale. Dopo anni caratterizzati da emergenze e soluzioni temporanee, Roma si doterà finalmente di uno strumento moderno e indispensabile, in grado di garantire una gestione più efficiente e responsabile dei rifiuti. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota da Rosita Pelecca, segretaria generale della Cisl Roma Capitale Rieti. “L’impianto contribuirà in modo concreto a ridurre la dipendenza da strutture esterne, portando con sé benefici economici e ambientali evidenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

È stata conclusa con esito positivo la conferenza di servizi relativa al termovalorizzatore di Roma. Le autorità del Campidoglio hanno stabilito 11 condizioni ambientali e 97 prescrizioni, volte a garantire il rispetto delle normative e la corretta realizzazione dell’impianto. La fase successiva prevede un monitoraggio accurato da parte degli enti competenti, per assicurare l’adeguatezza e la conformità del progetto.

Roma ha ottenuto il via libera dalla Conferenza dei servizi per il nuovo termovalorizzatore, segnando un passo importante nel percorso di gestione sostenibile dei rifiuti. Il sindaco Gualtieri sottolinea come questa decisione elimini la dipendenza da discariche esterne e da altre città europee, contribuendo a un sistema più autosufficiente e rispettoso dell’ambiente. La realizzazione del progetto rappresenta un cambiamento significativo per la gestione dei rifiuti nella Capitale.

