Rifiuti da nuovo report internazionale 9 persone su 10 chiedono imballaggi davvero circolari

Un recente report internazionale rivela che quasi il 90% delle persone nel mondo ritiene prioritario adottare soluzioni di imballaggio veramente circolari. Questa crescente consapevolezza evidenzia l'importanza di strategie sostenibili per ridurre i rifiuti e promuovere un'economia più responsabile. La richiesta di pratiche più efficienti e rispettose dell'ambiente si fa sempre più forte a livello globale, indicando un cambiamento nelle aspettative dei consumatori e delle imprese.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Quasi 9 persone su 10 nel mondo riconoscono l'urgenza dei temi ambientali e chiedono imballaggi davvero circolari. In occasione della Giornata Mondiale della Lattina, Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio richiama l'attenzione sul ruolo della lattina in alluminio come esempio concreto di economia circolare, alla luce dei dati emersi dal nuovo report internazionale 'Global Recycling Habits and Attitudes 2025', realizzato su iniziativa di 'Every Can Counts', in Italia 'Ogni Lattina Vale', il progetto attivo oggi in 21 Paesi, nato per sensibilizzare i cittadini al riciclo dell'alluminio fuori casa e coordinato nel nostro paese da Cial.

