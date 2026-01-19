rifiutata offerta del nottingham per olivera

Il Napoli ha deciso di rifiutare l’offerta del Nottingham Forest per il terzino uruguaiano Mathias Olivera. La società partenopea ha valutato l’offerta ricevuta, ma ha scelto di non cedere il giocatore, confermando la propria volontà di mantenere Olivera nella rosa attuale. La decisione riflette l’intento del club di rafforzare il proprio progetto sportivo senza cedere alle pressioni di mercato.

Il Napoli ha rifiutato un’offerta pervenuta dal Nottingham Forest per il terzino uruguaiano Mathias Olivera, offerta ritenuta troppo bassa dalla dirigenza partenopea. “Mathias Olivera vuole giocare di più e il Nottingham Forest lo apprezza molto:i Tricky Trees hanno preannunciato una proposta di 15 milioni per l’esterno sinistro, al momento ritenuta bassa dal club azzurro. È vero che Olivera non è più un titolare fisso, ammesso che nel calcio di oggi esistano titolari fissi, ma per il Napoli se ne può parlare per una cifra più vicina ai 25 che ai 20 milioni”. Auriemma su Hamsik: “Fino a mercoledì tutto può cambiare la Cina è dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Juventus, l’offerta di Tether (rifiutata) porta un incremento del titolo in Borsa del 18%

Dopo l’offerta di Tether per l’acquisto della Juventus, il titolo del club ha registrato un aumento del 18% in Borsa. La proposta, sebbene rifiutata, ha suscitato grande interesse tra gli investitori, influenzando positivamente le quotazioni azionarie del club torinese.

Il Nottingham Forest sta negoziando la cessione di Olivera col Napoli

Il Nottingham Forest sta negoziando la cessione di Olivera al Napoli, mentre il futuro del difensore uruguaiano rimane incerto. Il club partenopeo, impegnato a rispettare il limite di saldo zero, valuta possibili rinforzi in centrocampo e attacco, ma per farlo deve vendere alcuni calciatori. La trattativa tra le due società potrebbe influenzare le mosse di mercato del Napoli nelle prossime settimane.

