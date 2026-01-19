Ride scherza coi fan e cura il servizio | così Sinner prepara il tris a Melbourne

Jannik Sinner si prepara a partire per Melbourne, dove domani affronterà Gaston nel primo turno del torneo. Con un atteggiamento rilassato e un rapporto positivo con i fan, il tennista italiano si concentra sulla preparazione per cercare il suo terzo titolo consecutivo in Australia. Il team lavora con attenzione, mentre i sostenitori sono già entusiasti, pronti a seguirlo in questa nuova sfida.

Domani inizia la marcia. Ore 9 del mattino di un martedì d’inverno, chi sullo smartphone, chi sul pc al lavoro (non negate, siete giustificati), chi a scuola nell’intervallo. Tutta l’Italia che ama il tennis potrà finalmente rompere il digiuno e godersi il viaggio verso (si spera) il terzo Australian Open di Jannik Sinner. Questo è l’obiettivo, il numero perfetto, la vittoria, la conferma che sul cemento di Melbourne è ancora lui il dominatore. Ma si sa, lo Slam è una bestia feroce che ti può azzannare le caviglie in un giorno qualsiasi facendo a brandelli i sogni di gloria. Due settimane senza intoppi non sono facili da trovare, Jannik lo sa, sul percorso dei suoi trionfi australiani c’è sempre stato un momento borderline, dentro o fuori, estasi o dramma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domani, Sinner e Gaston si preparano ad affrontare la sfida a Melbourne, iniziando la corsa verso il terzo titolo consecutivo in Australia. Mantenendo attenzione e concentrazione, il team lavora con cura, mentre i tifosi mostrano entusiasmo. Un momento importante per il campione italiano, che punta a confermare il proprio percorso di crescita nel torneo australiano.

Sinner, allenamenti anti-caldo: così Jannik si prepara ad affrontare Gaston e i 30° di Melbourne

Jannik Sinner si sta preparando per l’inizio dell’Open di Melbourne, dove affronterà Gaston Martìnez. Con le temperature che si aggirano intorno ai 30°C, il numero 2 del ranking ha adottato allenamenti specifici per affrontare il caldo e prevenire eventuali problemi fisici. In passato, Sinner ha sofferto le condizioni estreme, motivo per cui ha concentrato le sessioni di allenamento sul recupero e sulla resistenza, per essere pronto alla sfida.

