Ridateci il treno | superate le 5.000 firme per Avellino

La petizione “Ridateci il treno: stop all’isolamento di Avellino” ha raccolto oltre 5.000 firme, evidenziando l’interesse della comunità per il ripristino dei servizi ferroviari nella zona. Questa mobilitazione sottolinea l’importanza di un collegamento efficiente per migliorare la mobilità e l’economia locale. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle infrastrutture e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti La petizione “Ridateci il treno: stop all’isolamento di Avellino” ha superato le 5.000 firme, confermando l’ampio sostegno civico a una richiesta chiara e condivisa: la riattivazione della stazione di Avellino e il rilancio dei collegamenti ferroviari dell’Irpinia. A seguito di questa rilevante mobilitazione popolare, i promotori hanno formalmente chiesto un incontro al neo-assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul prosieguo dei lavori, ottenere date certe per la riattivazione della tratta e concordare azioni concrete per le prossime fasi operative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Ridateci il treno”: superate le 5.000 firme per Avellino Leggi anche: Avellino, la petizione "Ridateci il treno" supera le 5mila firme Superate le 500mila firme per il referendum sulla giustizia. Opposizioni al governo: si cambi la data

Il referendum sulla giustizia ha raccolto oltre 500.000 firme in poco più di tre settimane, segnando un risultato significativo per la raccolta popolare. Le opposizioni al governo chiedono ora di rivedere la data di svolgimento, sostenendo che il successo può essere ulteriormente rafforzato. Restano pochi giorni, fino al 30 gennaio, per consolidare questa iniziativa e favorirne il successo finale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. “Ridateci il treno”: la petizione supera le 5.000 firme - 000 firme, confermando l’ampio sostegno civico a una richiesta chiara e condivisa: la riattivazione della stazione di ... irpinianews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.