ricorso contro la pista di peretola conti chiarisca le mosse di pisa

Il consiglio comunale di Pisa ha espresso una posizione unanime sul progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola. In questo contesto, si rende necessario un chiarimento da parte delle autorità competenti, in particolare di Conti, riguardo alle strategie adottate e alle implicazioni per la zona. Un’analisi trasparente aiuterà a comprendere le prossime mosse e a valutare eventuali ricorsi contro la decisione.

Il consiglio comunale di Pisa ha discusso e votato all’unanimità, nei mesi scorsi, una posizione sul progetto di ampliamento dello scalo aeroportuale di Peretola. Un voto che impegnava l’amministrazione a muoversi in modo coerente su una scelta che riguarda l’intero sistema territoriale della Toscana preparando e notificando nei termini il ricorso al Tar, contro il decreto di approvazione della ViaVas del Master Plan del nuovo aeroporto di Firenze, analogamente ai Comuni contrari della Piana. A fronte di quel voto, e della scadenza fissata al 16 gennaio per la presentazione dei ricorsi da parte degli enti locali, oggi poniamo una domanda che non può più essere elusa: il Comune di Pisa ha presentato ricorso contro il provvedimento di ampliamento di Peretola oppure no? Lo chiede in una nota il consigliere comunale del Pd, Enrico Bruni, osservando che "in questi giorni abbiamo visto i ricorsi degli Amici di Pisa e delle associazioni ambientaliste e quelli di Comuni direttamente coinvolti, nonché quello dell’Università di Firenze, accompagnati da prese di posizione politiche nette e pubbliche, mentre del Comune di Pisa non si ha notizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Aeroporto di Peretola, notificano il ricorso al Tar contro la nuova pista

Lunedì 12 gennaio, i Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Poggio a Caiano, insieme alla Provincia di Prato, hanno notificato ricorsi al Tar contro il decreto di VIA relativo alla nuova pista dell’aeroporto di Firenze. La questione riguarda le valutazioni ambientali e le autorizzazioni per il progetto, che ha generato opposizioni da parte delle amministrazioni locali.

