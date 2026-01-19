Riccione una città che attrae | 1.184 nuovi residenti da altri Comuni Il report dell' ufficio anagrafe

Il report dell’ufficio anagrafe di Riccione per il 2025 evidenzia l’incremento di 1.184 nuovi residenti provenienti da altri Comuni. Il documento analizza le attività di rilascio di documenti, variazioni di residenza e gestione dei flussi in entrata e in uscita, offrendo un quadro dettagliato del ruolo quotidiano del servizio anagrafe nel supportare le esigenze della comunità e garantire un’efficiente gestione territoriale.

Nel corso del 2025 sono state rilasciate 4.649 carte di identità elettroniche (Cie), a cui si aggiungono 60 carte di identità cartacee, confermando il ruolo centrale dell'anagrafe nella gestione dei documenti personali e nel processo di progressiva digitalizzazione dei servizi. Particolarmente significativo è il capitolo dedicato alle variazioni di residenza, che rappresentano ogni anno un indicatore importante della mobilità territoriale.

Caos all’ufficio anagrafe dell’Asp: utenti bloccati fuori, interviene la polizia

Stamattina all’ufficio anagrafe dell’Asp di Messina si sono verificati disagi, con alcuni utenti impossibilitati ad accedere ai servizi nonostante l’apertura alle 8. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine, creando momenti di tensione. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione degli accessi e alle modalità di assistenza agli utenti in questa sede.

"La mia odissea da disabile: ufficio Anagrafe a ostacoli"

Un disabile in carrozzina affronta le difficoltà quotidiane nel raggiungere l’ufficio Anagrafe del Comune per il rinnovo della carta d’identità. Tra una buca nel marciapiede e un gradino privo di accesso per disabili, emerge la necessità di un’attenzione maggiore all’accessibilità urbana. Questa testimonianza evidenzia le sfide che ancora ostacolano l’autonomia e l’uguaglianza di tutti i cittadini.

