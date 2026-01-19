Riapre la piscina Suzzani e per un giorno si entra gratis

La piscina Suzzani riapre sabato 24 gennaio 2026, in via Beccali nella zona Testi-Ponale. Per un giorno, sarà possibile accedere gratuitamente alla struttura durante un'apertura straordinaria dedicata alla comunità. Un’occasione per riscoprire i servizi della piscina e promuovere momenti di aggregazione tra i cittadini. L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere le novità e le attività della struttura, nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza.

Riapre sabato 24 gennaio 2026 la piscina Suzzani (via Beccali, zona Testi-Ponale) con un'apertura straordinaria che si trasformerà in un evento rivolto alla cittadinanza. Lo fa sapere l'amministrazione.Ingresso gratis e gonfiabili per i bambiniDurante la giornata inaugurale, chiunque potrà.🔗 Leggi su Milanotoday.it La piscina Suzzani a Bicocca riapre dopo oltre due anni di lavori: “È un presidio sociale per il quartiere”

La piscina Suzzani a Bicocca riapre dopo oltre due anni di lavori di ristrutturazione, riprendendo la sua funzione di presidio sociale per il quartiere. La struttura, chiusa da agosto 2023, sarà nuovamente accessibile al pubblico a partire da sabato 24 gennaio 2026, offrendo un punto di riferimento per la comunità locale e promuovendo attività sportive e sociali. Leggi anche: La piscina Vandelli riapre i battenti . In Bolognina si torna in vasca Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. La piscina Suzzani a Bicocca riapre dopo oltre due anni di lavori: “È un presidio sociale per il quartiere” - La struttura, chiusa da agosto 2023 per lavori di ristrutturazione, riapre ufficialmente al pubblico sabato 24 gennaio 2026 ... fanpage.it

ULTIM'ORA!!!!!!! CON ENORME SODDISFAZIONE VI COMUNICHIAMO CHE LUNEDI' 19 GENNAIO RIAPRE LA PISCINA DI CODROIPO!! la ditta appaltatrice in questi tre giorni ha raddoppiato le maestranze e ci ha appena confermato che per domani riescon facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.