Rianimazione chiusa a Ribera la Cgil Funzione pubblica chiede interventi

La Cgil Funzione pubblica solleva preoccupazioni sulla gestione del presidio ospedaliero di Ribera, evidenziando criticità e punti di forza. La richiesta di interventi mira a garantire un servizio sanitario più efficiente e sostenibile per la comunità locale. La situazione richiede attenzione e azioni concrete da parte delle istituzioni per migliorare le condizioni del presidio e assicurare cure adeguate ai cittadini.

La Cgil Funzione pubblica interviene sulla situazione del presidio ospedaliero di Ribera, evidenziando luci e ombre nella gestione della struttura."Dai primi giorni di dicembre - si legge in una nota - è entrata in funzione alla Radiologia una nuova apparecchiatura di radiologia tradizionale, in.

Le organizzazioni sindacali Aral, Cgil, Cisl e Uil Funzione pubblica richiedono chiarimenti concreti e garanzie certe riguardo alla nascita dell'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro. Respingono con fermezza le affermazioni dell'assessore regionale Tiziana Magnacca, ritenendo insufficiente e vaga la ricostruzione del percorso che ha portato alla sua istituzione. La questione rimane centrale per assicurare trasparenza e tutela dei lavoratori coinvolti.

