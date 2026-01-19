riad ankara e islamabad puntano a un patto di difesa

Arabia Saudita, Pakistan e Turchia stanno lavorando a un accordo di difesa con l’obiettivo di rafforzare i loro rapporti e consolidare i propri interessi strategici nella regione. Dopo un anno di negoziati, le tre nazioni hanno elaborato una bozza di patto, segnando un possibile nuovo equilibrio in Medio Oriente e Asia Meridionale. Questa iniziativa riflette l'importanza di collaborazioni regionali per garantire stabilità e sicurezza.

Nuovi equilibri si preparano in Medio Oriente e in Asia Meridionale. Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno infatti preparato una bozza di accordo di difesa dopo circa un anno di colloqui. "L'accordo trilaterale Pakistan-Arabia Saudita-Turchia è già in fase di elaborazione", ha dichiarato mercoledì il ministro pakistano per la Produzione della difesa, Raza Hayat Harraj. "La bozza di accordo è già disponibile presso di noi. La bozza di accordo è già disponibile con l'Arabia Saudita. La bozza di accordo è già disponibile con la Turchia. E tutti e tre i Paesi stanno deliberando. E questo accordo è in fase di discussione da dieci mesi", ha proseguito.

