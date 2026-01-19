Revolut sbarca in Perù | il Ceo sarà Julien Labrot

Revolut ha annunciato l’ingresso nel mercato peruviano, con l’apertura ufficiale delle operazioni nel paese. A guidare la filiale sarà Julien Labrot, nominato nuovo Ceo. Questa espansione rappresenta un passo importante per l’azienda nel continente sudamericano, offrendo servizi finanziari innovativi e digitali ai clienti peruviani.

Revolut ha annunciato l’apertura ufficiale delle proprie operazioni in Perù e nominato Julien Labrot nuovo Ceo della filiale. La fintech globale punta a ottenere nel più breve tempo possibile la licenza bancaria completa. Il programma a lungo termine punta all’espansione in America Latina. Anche per questo è stato scelto Labrot, che nel settore finanziario in quell’area geografica vanta una lunga carriera. Il Ceo di Revolut: «Porteremo il meglio in Perù». Il nuovo Ceo ha affermato: «Il nostro obiettivo è portare il meglio di Revolut sul mercato peruviano, creando al contempo una piattaforma sicura e conforme che risponda realmente alle esigenze dei nostri futuri clienti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

