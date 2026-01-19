Revenge porn per Leonardo La Russa estinto il reato | Offerta di risarcimento congrua

Il reato di revenge porn, previsto dalla legge italiana, è stato dichiarato estinto da Leonardo La Russa, che ha mostrato dispiacere e offerto un risarcimento soddisfacente alla vittima. La decisione si basa sul riconoscimento di un adempimento spontaneo e congruo, volto a risarcire il danno subito dalla giovane coinvolta. Questa chiusura evidenzia l’importanza di affrontare con responsabilità e rispetto le conseguenze di comportamenti dannosi online.

Leonardo Apache La Russa ha “mostrato sincero dispiacere per le sofferenze” causate alla giovane. C'è stato uno “spontaneo adempimento risarcitorio” e una “offerta congrua e idonea” per il danno patito dalla ragazza. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso dicembre la giudice di Milano, Maria Beatrice Parati, ha dichiarato estinto il reato di revenge porn. Per Parati, quei 25mila euro offerti da La Russa alla ragazza che lo ha denunciato per violenza sessuale (inchiesta archiviata) e revenge porn erano una cifra corretta a riparare il danno. Denaro, però, che la giovane, difesa dall'avvocato Stefano Benvenuto, non ha mai accettato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

