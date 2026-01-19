In seguito alle recenti dichiarazioni, Leonardo Apache La Russa ha espresso un sincero dispiacere e ha presentato un’offerta risarcitoria per il danno subito dalla ragazza coinvolta nel caso di revenge porn. La sua posizione si basa su un adempimento spontaneo e adeguato, volto a riconoscere la responsabilità e a riparare il danno. La vicenda evidenzia l’importanza di affrontare con serietà e responsabilità le conseguenze di comportamenti dannosi online.

Milano, 19 gennaio 2026 – Da parte di Leonardo Apache La Russa c'è stato uno " spontaneo adempimento risarcitorio ", con una " offerta congrua e idonea " per il danno "patito" dalla ragazza. E va considerato anche "il contegno tenuto dall'imputato dopo i fatti", che si evince da una lettera depositata in un'udienza di novembre, nella quale "ha mostrato sincero dispiacere per le sofferenze " causate alla giovane e una "presa di coscienza in ordine alla condotta" che gli veniva contestata. Leonardo Apache La Russa: “Ho sofferto di depressione e ho pensato al suicidio” È quanto ha scritto la gup di Milano, Maria Beatrice Parati, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso dicembre, sul caso di "revenge porn" scaturito da un'altra denuncia della giovane sull'ormai famosa notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 (già archiviata l'inchiesta sull'ipotesi di violenza sessuale) ha ritenuto "congrua" l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte del figlio del presidente del Senato a favore della ragazza - da lei mai accettata col legale Stefano Benvenuto - e ha dichiarato estinto il reato per il giovane, assistito dagli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Revenge porn, gup: “Da Leonardo Apache La Russa sincero dispiacere per la ragazza”

Milano: gup su revenge porn, 'da La Russa jr sincero dispiacere per ragazza'

A Milano, il giudice ha deciso di non procedere contro Leonardo La Russa Jr. per revenge porn, considerando il reato estinto per sopravvenuta prescrizione. La sentenza, emessa a dicembre, ha riconosciuto una somma

Revenge porn, la gup: da Leonardo Apache La Russa risarcimento congruo, estinto reato

La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha stabilito che l'offerta di risarcimento di 25mila euro presentata da Leonardo Apache La Russa alla ragazza coinvolta in un caso di revenge porn sia congrua. La sentenza riguarda anche accuse di violenza sessuale, successivamente archiviate.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Gup su caso revenge porn, 'da La Russa jr sincero dispiacere per ragazza' - Da parte di Leonardo Apache La Russa c'è stato uno "spontaneo adempimento risarcitorio", con una "offerta congrua e idonea" per il danno "patito" dalla ragazza. tuttosport.com