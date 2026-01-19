Restituito al parroco il Gesù Bambino sparito dal presepe A rubarlo due anziani di 73 e 91 anni

I Carabinieri di Casazza hanno restituito a Don Marco Gibellini, parroco di Grone, la statuetta in ceramica del Bambino Gesù, recentemente sottratta dal presepe della chiesa di Santa Maria Nascente. La restituzione è avvenuta dopo l’identificazione di due anziani di 73 e 91 anni, ritenuti responsabili del furto. L’intervento ha permesso di recuperare l’oggetto e ripristinare la normale esposizione nel presepe parrocchiale.

I Carabinieri della Stazione di Casazza hanno restituito a Don Marco Gibellini, parroco della chiesa di “Santa Maria Nascente” di Grone, la statuetta in ceramica del Bambino Gesù, sottratta pochi giorni fa dal presepe della parrocchia. Il furto era stato compiuto da una coppia milanese – lui di 73 anni, lei di 91 – che, approfittando di una pausa delle celebrazioni religiose, aveva preso la statuetta e si era allontanata con la propria auto. Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri di Casazza sono riusciti a identificare i responsabili. La coppia, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, ha restituito l’oggetto, che è stato immediatamente riconsegnato al parroco.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Presepe vandalizzato a Lugo, il parroco: "Lasceremo Gesù Bambino mutilato"

A Lugo, il presepe allestito al Pavaglione è stato oggetto di vandalismo: le statuine di Gesù Bambino e della Madonna sono state danneggiate. Il parroco annuncia che il presepe sarà lasciato così com’è, con Gesù Bambino mutilato, come testimonianza di un gesto che ha suscitato grande sdegno nella comunità.

