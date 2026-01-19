Restate a casa | scuole chiuse e attività sospese per l' arrivo del ciclone mediterraneo

A causa dell’arrivo del ciclone mediterraneo Harry, le scuole nel Sud Italia resteranno chiuse e le attività sospese. Le previsioni indicano forti piogge, nubifragi e venti intensi nelle prossime ore. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le misure di sicurezza necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

Sud Italia nella morsa del maltempo. Nelle prossime ore il ciclone mediterraneo Harry attraverserà lo Stivale, colpendo soprattutto le regioni meridionali e portando forti piogge, nubifragi e intense raffiche di vento. Per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, il dipartimento della protezione.🔗 Leggi su Today.it

Allerta meteo in Sicilia, in arrivo ciclone afro-mediterraneo: a Taormina scuole chiuse il 19 gennaio [IN AGGIORNAMENTO]

Un'allerta meteo è stata emessa in Sicilia, con l'arrivo di un ciclone afro-mediterraneo. A Taormina, per precauzione, le scuole e i principali luoghi pubblici rimarranno chiusi lunedì 19 gennaio. La situazione è monitorata costantemente e ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore. Si consiglia di seguire gli avvisi delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Meteo, allerta rossa per il ciclone mediterraneo in arrivo: nubifragi, neve a bassa quota e venti fortissimi. Scuole chiuse, ecco dove

Un fronte di maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. L’arrivo di un ciclone mediterraneo comporta allerta rossa, con possibili nubifragi, venti intensi e nevicate a bassa quota. Scuole e attività sono state temporaneamente sospese in alcune aree per garantire la sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

