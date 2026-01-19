Una donna è rimasta isolata per una notte sul sentiero del Monte San Bartolo, nel Pesarese, mentre il mare si alzava progressivamente. La situazione si è verificata dopo che la via di fuga si è chiusa, lasciandola intrappolata. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di metterla in sicurezza.

Pesaro, 19 gennaio 2026 – È rimasta isolata per una notte intera lungo un sentiero basso del Monte San Bartolo, con il mare che continuava a salire e la via di fuga che si chiudeva alle spalle. Una situazione potenzialmente molto pericolosa, risolta solo grazie a un intervento di soccorso complesso e coordinato scattato alle prime luci del mattino. I punti oscuri della morte di Annabella: la lunga lettera d’addio, il cerotto a tappare la bocca e l’indizio (controverso) sui social L’allarme. L’allarme è arrivato poco dopo le 8, con una segnalazione della Capitaneria di porto alla Sala operativa dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Resta isolata per una notte sul sentiero col mare che continua a salire: paura nel Pesarese

