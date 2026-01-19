Resoconto attività Polizia Locale di Mesagne | più di 9mila verbali nel 2025

Nel 2025, la Polizia Locale di Mesagne, sotto la guida del comandante Antonio Ciracì, ha redatto oltre 9.000 verbali. Il resoconto riflette l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella comunità. Di seguito, vengono riepilogate le principali attività svolte nel corso dell’anno.

MESAGNE - La Polizia Locale di Mesagne, coordinata dal comandante Antonio Ciracì, ha diffuso il resoconto della sua attività per il 2025. In tutto l'anno appena trascorso si contano 155 giornate con prolungamento dell'orario di servizio per manifestazioni varie, ben 9401 verbali al codice della.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Polizia locale Centrisola, oltre mille verbali nel 2025: due nuove unità in arrivoNel 2025, la Polizia Locale Centrisola ha svolto un’intensa attività di controllo sul territorio, con oltre mille verbali e numerosi interventi tra sequestri, ritiri di patenti e incidenti.

Leggi anche: A Montesilvano 24.870 multe nel 2025, il bilancio delle attività della polizia locale

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il Segretario Generale Alberto Lombardo, insieme al Vicesegretario Matteo Di Cocco, tracciano un resoconto dell’anno di attività appena concluso e delineano le prospettive e le iniziative che il Partito si appresta a portare avanti nel 2026. - facebook.com facebook