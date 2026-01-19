In questa puntata di Report su Rai 3, si apre un confronto diretto tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi. Quest’ultimo aveva recentemente accusato il giornalista di trascurarlo e di favorire il consulente Gian Gaetano Bellavia, sostenendo di essere spiato da due anni. La discussione si concentra su questioni di trasparenza e responsabilità, offrendo uno sguardo su un episodio di tensione tra i protagonisti.

Regolamento di conti in diretta per Sigfrido Ranucci a Report, su Rai 3. Una settimana fa Luca Barbareschi, in apertura del suo programma Allegro ma non troppo, aveva accusato il giornalista di non citarlo mai per "lanciarlo" ma, in compenso, di dare spazio al consulente Gian Gaetano Bellavia, "che mi sta spiando da due anni ". Subito dopo l'attacco, Ranucci su Facebook aveva parlato di " indegno sproloquio " e poi ha pensato bene di dedicare un ulteriore spazio all'attore e regista milanese nell'ultima puntata di Report, andata in onda domenica 18 gennaio. "Nessuno l'ha spiato, non c'è nulla di eversivo, solo la lettura dei bilanci del teatro Eliseo di cui lui è proprietario - le parole del giornalista -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Report, Ranucci bombarda Barbareschi: "Devi ridare 8 milioni". Risposta fulminante

Rai, il botta e risposta tra Barbareschi e Ranucci

Luca Barbareschi, arriva la risposta da Ranucci ed è pungente | VIDEO

Report, stoccata di Ranucci a Barbareschi con l'inchiesta sull'Eliseo: "Ci aveva già minacciato" - Dopo il botta e risposta in fiamme della scorsa settimana, il giornalista punge il conduttore di Allegro ma non troppo: cosa è successo. libero.it