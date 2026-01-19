Il recente report evidenzia un seguito stabile e consolidato, con oltre 1,5 milioni di spettatori e picchi del 9% di share durante l’ultima puntata. Questi dati confermano la posizione di Report come uno dei programmi di riferimento nel panorama dell’informazione televisiva italiana, offrendo un’informazione rigorosa e puntuale nel prime time.

Oltre 1,5 milioni di telespettatori e punte del 9% di share: Report conferma il suo ruolo di punto di riferimento nell’informazione televisiva. L’ultima puntata di Report si conferma ancora una volta tra le trasmissioni di informazione più seguite in Italia. Il programma ha registrato l’8,2% di share, superando 1,5 milioni di telespettatori, e durante la puntata ha toccato punte del 9%, con picchi di 1,7 milioni di spettatori. Questi risultati consolidano il ruolo di Report come riferimento nel panorama dell’informazione televisiva, confermando la fiducia del pubblico nella qualità del racconto giornalistico offerto dalla trasmissione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Report conferma il primato nel prime time: ottimi ascolti per l’ultima puntata

Leggi anche: Ascolti tv, 26 dicembre: ‘Il primo Natale’ vince prime time

Leggi anche: Ascolti tv, Rai1 con 'L'Altro Ispettore' vince ancora il prime time

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ospedale Miulli, primato nazionale nella chirurgia robotica del fegato L’Ospedale Miulli si conferma punto di eccellenza nazionale nella chirurgia robotica del fegato, con un primato assoluto per numero di interventi eseguiti tramite device robotici. Il traguard - facebook.com facebook

Crescita del 14% e conferma del primato nazionale, lo scalo calabrese si conferma hub strategico nel Mediterraneo #InCalabria x.com