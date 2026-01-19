Report accusa Vannacci di legami con la massoneria il generale non ci sta | Fake news Ranucci mi baci la Schlein

Un report ha recentemente accusato il generale Vannacci di legami con la massoneria, dichiarazioni che lui respinge definendole fake news. In risposta, Vannacci ha criticato l’approccio del programma Report, ritenendolo fazioso e privo di basi concrete, accusando la trasmissione di usare metodi di targeting mirati per screditare personaggi pubblici senza fondamento.

“Nulla contro il giornalismo d’inchiesta, ma la trasmissione Report appare faziosa e pretestuosa. Le cosiddette ‘indagini’ non si basano su fatti accertati e mirano esclusivamente a screditare personaggi scelti in modo mirato, attraverso una vera e propria macchina del ‘ targeting ‘ – selezione degli obiettivi e individuazione dei mezzi migliori per annientarli – che farebbe invidia a un Comando di pianificazione militare. Senza alcuna prova ma con la tecnica dell’allusione e senza poter dimostrare alcunché si cerca di evocare il sospetto, la magagna, il complotto”. Con queste parole il vice-segretario ed eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, intervistato da Affaritaliani, replica all’inchiesta della trasmissione Report andata in onda su Rai3 che ha puntato i riflettori proprio sull’ex generale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

