Replica La Promessa in streaming puntata 19 gennaio 2026 | Video Mediaset

Repliche della puntata del 19 gennaio 2026 di La Promessa sono disponibili in streaming. La soap spagnola continua a raccontare le vicende di Adriano, Maria, Samuel e Catalina. In questa puntata, Adriano si reca da Catalina, provocando una forte reazione da parte sua. La puntata è disponibile su Video Mediaset per chi desidera seguire gli sviluppi della storia.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 19 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Adriano, complice di Maria e Samuel, va a trovare Catalina, che rimane sconvolta e va via. Leocadia riferisce ad Angela che rimarranno a La Promessa, e la ragazza aggiorna subito Curro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 19 gennaio 2026 | Video Mediaset Replica La Promessa in streaming puntata 1° gennaio 2026 | Video MediasetOggi, giovedì 1° gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset la prima puntata della soap spagnola La Promessa. Replica La Promessa in streaming puntata 2 gennaio 2026 | Video MediasetReplica La Promessa in streaming, puntata del 2 gennaio 2026, è disponibile su Video Mediaset. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Replica La Promessa in streaming puntata 17 gennaio 2026 | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... superguidatv.it

Curro umiliato come servo mentre Leocadia prende il controllo | La Promessa Anticipazioni 6-20 GEN

La storia di Curro sta regalando a #LaPromessa ascolti stellari: anche ieri siamo volati oltre il milione di spettatori pari a uno share del 5,5%, senza contare i tantissimi promisers che seguono su #MediasetInfinity o tramite la replica mattutina. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.