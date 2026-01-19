Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 19 gennaio | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 19 gennaio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna la festa per la circoncisione di Doruk continua a far emergere conflitti. Bahar affronta Sarp per le fotografie con Sirin e litigano furiosamente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
La Forza di una donna Anticipazioni Dal 15 al 20 dicembre:Nezir sorprende Bahar con una proposta di
