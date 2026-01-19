In Puglia, con la composizione della giunta ormai stabilita, si apre la discussione sulle nomine dei dirigenti regionali. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di formazione del governo locale, coinvolgendo scelte strategiche e nomine di rilievo. Ecco i nomi in corsa e le dinamiche che potrebbero influenzare le future strategie dell'amministrazione regionale.

Con la giunta ormai definita per il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro si apre la fase forse più delicata della costruzione del suo governo: quella delle nomine ai vertici amministrativi. Dopo gli assessori, ora il confronto si sposta sui dipartimenti regionali, sulle direzioni generali e, più avanti, sulla sanità. Una mappa complessa, che intreccia scelte politiche, profili tecnici e inevitabili riflessi sugli equilibri istituzionali, a partire da Bari. Tra i dossier che il governatore conosce meglio c’è quello che riguarda Roberto Covolo, profilo cresciuto negli anni all’interno degli uffici dello Sviluppo economico del Comune di Bari, prima con Carla Palone e poi con Pietro Petruzzelli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Regione, le nomine dei dirigenti: si apre un?altra partita. Tutti i nomi in ballo

