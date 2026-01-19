Reggio Emilia riparte Cantù sorprende Veronesi decide | il meglio della 16ª giornata

La 16ª giornata di Serie A si è conclusa con risultati interessanti e prestazioni notevoli. Reggio Emilia riparte con fiducia, Cantù sorprende e Veronesi si distingue tra i protagonisti. Analizziamo i momenti salienti, la sorpresa della settimana e il miglior quintetto, offrendo un quadro completo di un weekend ricco di spunti e novità nel campionato italiano.

La prima giornata del girone di ritorno ha visto Bologna domare Treviso, grazie alla concretezza di Alston e Diouf, vanificando l'ottima prestazione da 26 punti di Macura. Anche Cantù ha avuto buone indicazioni dai giocatori arrivati in corsa (Chiozza e Green su tutti), ma anche con Brescia non ha avuto la cattiveria necessaria per vincere le partite nei momenti clou, inanellando la nona sconfitta di fila. La Reyer si conferma macchina offensivamente perfetta, rifilando 106 punti a Varese e restando in scia alle prime. A centro classifica, fondamentale successo di Cremona, trascinata dai suoi italiani Casarin e Veronesi, mentre Napoli a Sassari conferma il buon momento e Reggio Emilia ferma Udine al Carnera con una grandissima prestazione offensiva.

