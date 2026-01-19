Reggio Emilia abusi sessuali su 8 alunne | misura cautelare per collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico di Reggio Emilia è stato sottoposto a misura cautelare per aver abusato di otto alunne minorenni, inducendole a subire contatti fisici vari. Le indagini evidenziano comportamenti inappropriati all’interno dell’istituto, dove l’uomo avrebbe approfittato della sua posizione per isolare le minori e compiere atti di natura sessuale. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela degli studenti e della sicurezza nelle scuole.

Brignone: “Il rientro in gara prima delle Olimpiadi è una scelta non conservativa. Preferisco vivere a modo mio” Box office, ‘Buen Camino’ da record supera i 70 milioni. Gran debutto per ‘La Grazia’ Brignone: “Il rientro in gara prima delle Olimpiadi è una scelta non conservativa. Preferisco vivere a modo mio” Box office, ‘Buen Camino’ da record supera i 70 milioni. Gran debutto per ‘La Grazia’ ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Reggio Emilia, avrebbe abusato di otto alunne: sospeso un collaboratore scolastico

A Reggio Emilia, un collaboratore scolastico è stato sospeso dall’incarico dopo aver avuto comportamenti inappropriati nei confronti di otto alunne. L’uomo è stato sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire la vicenda. La scuola e le autorità continuano a collaborare per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.

Abusi su 8 alunne minorenni in corridoio e in bagno: indagato un collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico è attualmente sotto indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni, avvenuti tra ottobre e novembre 2025. Le accuse riguardano comportamenti come abbracci forzati, baci e adescamenti, spesso in spazi isolati della scuola, tra cui corridoi e bagni. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e tutela degli studenti all’interno dell’istituto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Reggio Emilia, "abusi sessuali su 8 alunne": misura cautelare per collaboratore scolastico - Avrebbe indotto le studentesse minorenni a subire atti sessuali consistiti in contatti fisici: abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo ... adnkronos.com