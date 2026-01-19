Il fronte del No al referendum si amplia, con commenti di diverse figure pubbliche. Landini critica la percezione del governo sui cittadini, affermando che non si può pensare che gli italiani siano incapaci di comprendere le riforme. Altre personalità come Boato, Sala e Ruffini si uniscono nel contestare le proposte, sottolineando l'importanza di un dibattito serio e rispettoso. La discussione continua su temi di grande impatto per il Paese e il suo futuro istituzionale.

“Il sorteggio per i membri del Csm? E allora perché non sorteggiamo i parlamentari o i sindaci? Siamo su ‘Scherzi a parte’ o siamo in un Paese serio e degno di questo nome? Io penso che sarebbe bene che questo governo non pensasse che i cittadini italiani sono un mondo di coglioni che non capiscono quello che sta succedendo, ci vorrebbe un po’ di rispetto”. A firmare la colorita invettiva contro la riforma della Giustizia firmata dal ministro Carlo Nordio, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ieri a Napoli per un’iniziativa sul no al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, organizzata dalla Fp Cgil. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, si allarga il fronte del No. Landini: “Il governo pensa che gli italiani non capiscano”. Contro la riforma anche Boato, Sala e Ruffini

Referendum, Landini: "Il Governo pensa che italiani siano dei co…oni"Il Referendum rappresenta un momento importante di partecipazione democratica, ma secondo Landini, il governo sembra sottovalutare l’intelligenza dei cittadini italiani.

Referendum giustizia, il no di Landini alla riforma: “Disegno politico del governo per mettere in discussione costituzione e democrazia”Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Landini, che ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma proposta dal governo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Referendum sulla giustizia, è in vantaggio il sì o il no? Ecco gli ultimi sondaggi (e la prima decisione del Tar) - Il primo è quello svelato da Giovanni Floris nel corso dell'ultima puntata del suo diMartedì. tag24.it