Referendum l’appello agli studenti del procuratore di Palermo | Appuntamento importante anche per neo diciottenni

Il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, ha rivolto un appello agli studenti degli istituti liceali della zona, invitandoli a partecipare al referendum sulla separazione delle carriere. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani, in particolare i neo diciottenni, sull’importanza di esercitare il proprio diritto di voto in un momento cruciale per la democrazia. La partecipazione degli studenti rappresenta un gesto importante per il futuro del sistema giudiziario e della società.

Un appello al voto ai diciottenni per il referendum sulla separazione delle carriere. È quello lanciato da Maurizio de Lucia, il procuratore capo di Palermo che si è rivolto agli alunni dei licei Cassarà e Cannizzaro di Palermo, Impastato di Partinico e Palmeri di Termini Imerese. “Il referendum è un appuntamento importante che riguarda anche tanti giovani, tanti neo diciottenni. Non so quanti di voi ne abbiano sentito parlare però è importante comunque la partecipazione attiva. Parliamo di un referendum, visto che abbiamo citato la Costituzione, che è un momento importante perché è proprio l’appello al popolo per decidere se il parlamento – in questo caso se il governo – ha fatto bene o no a modificare un pezzo di Costituzione “, ha detto il capo dell’ufficio inquirente siciliano durante il convegno dal titolo “Il pensiero e l’impegno di Paolo Borsellino e Rocco Chinnici per le giovani generazioni”, organizzato dalla giunta dell’ Anm di Palermo nel giorno del compleanno dei due magistrati uccisi dalla mafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

