Referendum giustizia Nordio risponde ad Alessandro Barbero e al suo No alla separazione delle carriere | Posizione eccentrica

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Alessandro Barbero che si è espresso contro la separazione delle carriere. Rispondendo, il ministro Nordio ha sottolineato come le interpretazioni storiche possano essere molteplici, anche eccentriche, evidenziando la varietà di punti di vista presenti nel dibattito pubblico e politico.

“Tutti gli storici hanno interpretazioni diverse dei fatti. Anche alcune più eccentriche. Ascolti bene: anche le più eccentriche.”. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in loden scuro e passo veloce, commenta così al Fatto Quotidiano la posizione dello storico Alessandro Barbero per il “No” alla riforma sulla separazione delle carriere. Lo storico, seguitissimo anche dai più giovani per il suo podcast e le lezioni di storia, domenica aveva registrato un video per esprimere la sua contrarietà alla riforma spiegando che il rischio è quello di avere magistrati “che prendono ordini e che possono essere puniti dal governo” e che il governo “potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

