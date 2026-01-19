Referendum giustizia la separazione delle carriere è un gesto liberale e anti-fascista votare sì non significa approvare governo Meloni

A marzo gli italiani saranno chiamati a votare su una riforma della giustizia, volta a rafforzare la separazione delle carriere. Questa modifica rappresenta un gesto liberale e antifascista, indipendentemente dalle opinioni sul governo Meloni. Non si tratta di una rivincita politica né di un attacco all’ANM, ma di un passo importante per modernizzare il sistema giudiziario italiano, rispondendo a esigenze di equità e trasparenza.

Giustizia, referendum sulla separazione delle carriere. Di Pietro a Napoli: Perché bisogna votare sìA Napoli, Di Pietro sottolinea che votare sì alla separazione delle carriere è una decisione logica, radicata nella sua esperienza professionale.

