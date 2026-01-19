Referendum | Bettini ' è diventato sì o no su Meloni il mio voto conseguente'

Il referendum rappresenta un momento di confronto importante, ma spesso soggetto a interpretazioni personali e politiche. Paolo Mieli ha recentemente commentato la sua opinione sulla mia posizione, sottolineando le diverse letture possibili. In questo contesto, è utile chiarire che il mio voto si basa su considerazioni specifiche e indipendenti dalle influenze esterne, mantenendo un approccio neutro e rispettoso del processo democratico.

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Paolo Mieli stamattina alla radio ha detto di non capire la mia posizione sul referendum. Ho sempre risposto alle sue domande, per amicizia, rispetto e responsabilità politica. In questo caso capisco una certa confusione che si è potuta determinare". Lo dice Goffredo Bettini, spiegando: "Molti sanno che sono figlio di un avvocato penalista repubblicano. Sono un garantista e considero sempre l'imputato (qualora non sia affiliato a organizzazioni mafiose o potenti) in una posizione di debolezza di fronte alla forza dello Stato. Mi sono espresso più volte per la separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

M5S, Pd e Avs hanno richiesto alla premier Meloni un’informativa urgente sulla possibile modifica della data del referendum, dopo aver superato le 500mila firme contro la riforma. La richiesta mira a chiarire le intenzioni del governo in merito alla programmazione del voto, considerando l’importanza dell’evento e il sostegno popolare raccolto. La decisione finale potrebbe influenzare il calendario politico e le prossime scadenze istituzionali.

Perché Voterò NO Alessandro Barbero spiega le ragioni per cui voterà NO al referendum sulla Giustizia di marzo prossimo. #AlessandroBarbero #referendum Crediti: @giustodireno facebook