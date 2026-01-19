Red Carpet 2 | trailer cast e data di uscita della nuova stagione dello show Prime Video

Red Carpet 2: trailer, cast e data di uscita della nuova stagione dello show Prime Video
Red Carpet – Vip al tappeto 2: cast, trailer e tutte le novità della nuova stagione su Prime Video
Red Carpet – Vip al tappeto 2 torna su Prime Video con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Le star si sfidano tra ostacoli e momenti divertenti, mentre le celebri voci della Gialappa's Band commentano tutto con ironia. Ecco tutte le novità e il cast della nuova stagione, tra glamour e spettacolo.

