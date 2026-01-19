Prime Video ha annunciato la seconda stagione di Red Carpet - Vip al tappeto, il game show italiano che vede tre squadre di bodyguard proteggere celebrità tra ostacoli e sfide. Con un cast rinnovato e un trailer disponibile, la nuova stagione è prevista per una data di uscita imminente. Ecco tutte le informazioni su cast, trailer e quando poterla vedere.

Prime Video ha svelato il cast, la data di uscita e il trailer della seconda stagione di Red Carpet - Vip al tappeto, il game show Original italiano in cui tre squadre di bodyguard tutte da ridere devono “proteggere” delle dive tra ostacoli e impedimenti vari. Ecco tutto quello che c'è da sapere.🔗 Leggi su Today.it

Red Carpet 2: trailer, cast e data di uscita della nuova stagione dello show Prime Video

Prime Video presenta il trailer, il cast e la data di uscita della seconda stagione di Red Carpet - Vip al tappeto, il divertente game show italiano in cui squadre di bodyguard affrontano ostacoli per proteggere le dive. La nuova stagione promette momenti di risate e sfide avvincenti, confermando il successo dello show tra gli appassionati.

Red Carpet – Vip al tappeto 2: cast, trailer e tutte le novità della nuova stagione su Prime Video

Red Carpet – Vip al tappeto 2 torna su Prime Video con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Le star si sfidano tra ostacoli e momenti divertenti, mentre le celebri voci della Gialappa's Band commentano tutto con ironia. Ecco tutte le novità e il cast della nuova stagione, tra glamour e spettacolo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Red Carpet - Vip al tappeto 2 - Seconda edizione del game show italiano condotto da Alessia Marcuzzi e la Gialappa's Band in cui squadre di comici si improvvisano bodyguard per scortare le loro dive in percorsi irti di ostacoli ... today.it

Ed ecco gli altri corti vincitori del Pet Carpet Film Festival 2025 ufficialmente in programmazione su Rai Cinema: Docu Pet: https://www.rai.it/raicinema/video/2026/01/Pet-Carpet-Film-Festival—Finalisti-Docu-Pet-4f0a76f6-5a16-4a4b-b796-577c762c0357.htm - facebook.com facebook