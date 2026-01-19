Recupero della vecchia linea C’è l’ok per potenziare i treni

È stata approvata la riqualificazione dello scalo merci ferroviario di viale Matteotti, con l'autorizzazione al potenziamento dei treni sulla vecchia linea verso Ferrara. La conferenza dei servizi ha concluso positivamente l’iter decisionale, segnando un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie locali e la valorizzazione della rete di trasporto.

Si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi decisoria in merito alla riqualificazione dello scalo merci ferroviario di viale Matteotti su cui precedentemente insistevano i binari della vecchia linea verso Ferrara. Tutti gli enti coinvolti dalla conferenza dei servizi hanno espresso pareri favorevoli a un intervento che consentirà di recuperare il tracciato ferroviario in disuso, migliorando la qualità urbana e i collegamenti intermodali delle merci tra il porto di Ravenna e la dorsale del Brennero. A fine dicembre, il consiglio Comunale aveva dato il via libera al progetto esecutivo dei lavori: "Interventi che nei prossimi anni dovrebbero consentire di aumentare la frequenza e la portata dei treni, riducendo parallelamente il trasporto su gomma – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi: treni cancellati anche sulla Linea 2 della metro

Dal 10 gennaio al 21 marzo, sulla linea Napoli-Salerno si svolgono lavori di potenziamento della rete, con riprogrammazione della circolazione nelle ore serali e notturne. Durante questo periodo, alcuni treni regionali e sulla Linea 2 della metro potrebbero essere cancellati o subire variazioni. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di pianificare gli spostamenti.

Guasto alla linea elettrica, treni fermi sulla linea Bari-Foggia

A causa di un guasto alla linea elettrica registrato a Borgo Incoronata, i treni sulla linea Bari-Foggia stanno registrando ritardi da alcune ore. La circolazione è rallentata e si stanno verificando disagi per i passeggeri. Trenitalia sta intervenendo per ripristinare al più presto la normale operatività. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sui propri mezzi prima di mettersi in viaggio.

Recupero Fabbrica Vecchia. Al via l’appalto da 7,5 milioni. Le offerte fino al 30 gennaio - Con l’avvio della gara per il primo stralcio dei lavori, prende finalmente forma il recupero di uno dei complessi storici più significativi di Marina di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

