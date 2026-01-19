Recanati si aggiudica il big match Senigallia ci prova fino all’ultimo

Recanati si impone nel confronto con Senigallia, che prova a reagire fino alla sirena finale. La partita, equilibrata e combattuta, ha visto i padroni di casa mantenere il vantaggio nel corso dell’incontro, grazie a una prestazione complessiva solida. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno e determinazione, offrendo un match interessante per gli appassionati di basket. Di seguito i dettagli dei marcatori e le statistiche principali.

GOLDENGAS 65 SVETHIA RECANATI 77 GOLDENGAS: Battisti 5, Giampieri 5, Sablich 2, Sirri 5, Cicconi Massi 16; Fabbri ne, Bomprezzi ne, Di Francesco 3, Clementi 13, Foglietti 13, Tourn 3. All. Petitto SVETHIA RECANATI: Zomero, Magrini 8, Buzzone 9, Pozzetti 8, Urbutis 23; Gurini 3, Marcone ne, Andreani 7, Sabbatini 7, Bonora ne, Kossowski ne, Semprini Cesari 12. All. Schiavi Arbitri: Desideri e Falamesca Parziali: 23-21 37-44 51-62 65-77 Note: spettatori 700 circa Vince la squadra più forte, la Svethia Recanati, che bissa il successo dell'andata, distanzia la Goldengas di due punti in classifica e conquista il 2-0 negli scontri diretti.

