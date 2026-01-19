Realizzato il by-pass stradale alle Masse riapre la strada provinciale 45

Oggi è stata riaperta la Strada Provinciale 45 4Masse, dopo i lavori di messa in sicurezza conclusi in seguito alle recenti criticità causate dal maltempo. Il by-pass stradale alle Masse, realizzato per migliorare la viabilità, permette ora il normale transito e garantisce un collegamento più sicuro per gli utenti della zona.

È stata riaperta nella mattinata di oggi la Strada Provinciale 45 4Masse, al termine dei lavori di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle forti ondate di maltempo che hanno colpito il territorio, causando gravi criticità alla viabilità. L'intervento, condotto dalla Città Metropolitana.

