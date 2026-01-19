real cerretese colpaccio in trasferta camaiani sorprende barsottini

Il Real Cerretese ottiene una vittoria importante in trasferta contro il Massese, grazie a un gol di Camaiani che supera Barsottini. La partita si conclude con il risultato di 1-0 a favore della squadra ospite, confermando la solidità e l’efficacia del loro approccio in trasferta. Un successo che può influenzare positivamente la classifica e il morale del team.

MASSESE 0 REAL CERRETESE 1 MASSESE: Barsottini, Lucaccini, Bechini (67’ Marchini), Biagi, Pignataro (52’ Zagarese), Iurato, Grasso (61’ Centonze), Bigini (71’ Babacar), Buffa, Vekic (52’ Perrone), Bertipagani. All. Marselli. REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini, Nieri (73’ Stringara), Romiti, Mordagà, Sogli Degli Innocenti, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Ferrara (56’ Camaiani). All. Petroni. Arbitro: Natra di Valdarno. Reti: 68’ Camaiani (R). MASSA – Colpaccio esterno della Real Cerretese che espugnando lo stadio degli Oliveti di Massa si inserisce nella lotta play off. Grande prova dei ragazzi di mister Petroni che dopo una ventina di minuti di studio sono venuti fuori impegnando a ripetizione Barsottini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza. Camaiani e Stringara per la Real Cerretese

La Real Cerretese, neopromossa nel Girone A di Eccellenza, si distingue per i risultati ottenuti nella prima metà della stagione. Con la guida di Camaiani e Stringara, i biancoverdi hanno raggiunto il settimo posto, consolidando la loro posizione grazie alla vittoria per 3-1 contro il Castelnuovo Garfagnana. Un cammino che testimonia la crescita della squadra e il lavoro svolto, segnando un passo importante nel campionato.

