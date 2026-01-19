Rauti | L’Artico è un’area strategica da mantenere pacifica Non è il momento di dividerci nell’Ue

L’Artico rappresenta una regione di importanza strategica per gli equilibri mondiali. È fondamentale mantenere la zona pacifica e stabile, affrontando eventuali tensioni attraverso il dialogo diplomatico e nel rispetto del diritto internazionale. In questo contesto, evitare divisioni all’interno dell’UE e promuovere la cooperazione sono elementi chiave per preservare l’armonia e la sicurezza di questa area cruciale.

“L’ Artico è un frontiera strategica per gli equilibri mondiali globali da mantenere pacifica. Le recenti tensioni sulla Groenlandia devono essere affrontate in sede diplomatica e politica, per evitare un’escalation e agire nel rispetto del diritto internazionale”. A sottolinearlo è stata Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, con delega all’ambiente artico, subartico ed antartico, ospite a Coffee Break su La7. “L’Italia, come ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non condivide la decisione annunciata dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di mettere dazi agli otto Paesi che hanno determinato di inviare truppe in Groenlandia; ed una guerra commerciale non conviene a nessuno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rauti: “L’Artico è un’area strategica da mantenere pacifica. Non è il momento di dividerci nell’Ue” Meloni, "preservare la pace nell'Artico". Tajani annuncia: "imprenditori in missione" nell'areaIl governo italiano rinnova l’impegno a preservare la pace e promuovere la cooperazione nell’Artico. Artico, Meloni: “Priorità strategica di Ue e Nato”. Tajani pensa alle aziende: “Pronto a partire con gli imprenditori”Il recente interesse degli Stati Uniti verso la Groenlandia evidenzia l’importanza strategica di quest’area. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. ARTICO, RAUTI (DIFESA): AREA STRATEGICA DA MANTENERE PACIFICA - “L’Artico è un frontiera strategica per gli equilibri mondiali globali da mantenere pacifica. 9colonne.it #Difesa, @isabellarauti: #Artico, area strategica per equilibri globali da mantenere pacifica. No a dazi sulla #Groenlandia x.com Difesa – Rauti, “La strategia politica italiana per l’Artico: cooperazione scientifica e deterrenza” - La Voce del Patriota https://www.lavocedelpatriota.it/difesa-rauti-la-strategia-politica-italiana-per-lartico-cooperazione-scientifica-e-deterrenza-1/ #Artico #Sist - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.