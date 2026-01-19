Raul Cremona in Bravissssssimo!

Raul Cremona presenta “Bravissssssimo!”, uno spettacolo che unisce comicità e magia in un recital di circa un’ora e mezza. Con la sua esperienza e naturalezza, Cremona coinvolge il pubblico attraverso interpretazioni divertenti e momenti sorprendenti, offrendo un intrattenimento semplice e di qualità. Un’occasione per apprezzare l’arte della comicità e della magia, in un evento pensato per tutti gli appassionati di spettacoli leggeri e ben realizzati.

Raul Cremona torna in scena con il suo nuovo spettacolo “Bravissssssimo!”, un recital magicocomico che promette di incantare e divertire il pubblico per un’ora e mezza di puro intrattenimento. Raul si esibisce in una serie di numeri irresistibili, mescolando abilmente l’arte della magia con il suo inconfondibile humour. Attraverso giochi di prestigio, illusioni e gag comiche, Cremona trasporta il pubblico in un mondo incantato e surreale, dove nulla è come sembra e tutto è possibile. L'alternative rock dei Dogstar con Keanu Reeves fa tappa al Pordenone Blues & Co. Festival .🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

La sfera (magica) privata di Raul Cremona: chi sono la moglie e i figliRaul Cremona, nato a Milano il 10 novembre 1956, è conosciuto principalmente per la sua carriera nel mondo della magia e dello spettacolo.

Leggi anche: Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Dicembre 2025: dallo spettacolo di Raul Cremona ai film per le feste

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Raul Cremona, far ridere è una magia - Anche se l’orizzonte è parecchio diverso da quello di Harry Potter e i suoi effetti speciali. ilgiorno.it

Raul Cremona: Artú

Teatro Manzoni, Milano. Raul Cremona e Leonardo Cremona… Bravissssssimi!! #magic #milano #friendship #teatromanzoni - facebook.com facebook