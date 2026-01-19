Rapina capotreno e lo minaccia con un coltello | è successo a Brignole
Questa mattina a Genova Brignole, uno dei principali scali ferroviari della città, si è verificato un episodio di violenza durante una rapina ai danni di un capotreno, minacciato con un coltello. L’incidente solleva nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza nei trasporti pubblici liguri, evidenziando la necessità di interventi efficaci per garantire la tutela di lavoratori e utenti nelle stazioni e sui treni.
Ancora un episodio di violenza che riaccende l’allarme sicurezza sui treni e nelle stazioni liguri. Questa mattina, poco dopo le 8, un capotreno è stato rapinato e minacciato con un coltello alla stazione di Genova Brignole, uno dei nodi ferroviari più trafficati della città, proprio nell’ora di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Milano, paura sulla M4: 18enne minaccia i passeggeri con un coltello e li rapina
Leggi anche: Fa irruzione in una sanitaria e minaccia la cassiera con un coltello, rapina con bottino da 400 euro
Capotreno pestato a Cavatigozzi, preso l'aggressore - L’episodio si è verificato poco dopo le 4 del mattino del 15 gennaio allo scalo ferroviario di Cavatigozzi. laprovinciacr.it
E’ stato denunciato per tentata rapina aggravata il ventenne senza fissa dimora che nelle prime ore del 15 gennaio era stato sorpreso da un capotreno all’interno di un vagone alla... Leggi tutto facebook
#Bologna Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio della stazione. Forse una rapina finita male. Ricercato un uomo un croato con precedenti specifici. Acquisite le immagini delle telecamere d x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.