Rapina capotreno e lo minaccia con un coltello | è successo a Brignole

Questa mattina a Genova Brignole, uno dei principali scali ferroviari della città, si è verificato un episodio di violenza durante una rapina ai danni di un capotreno, minacciato con un coltello. L’incidente solleva nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza nei trasporti pubblici liguri, evidenziando la necessità di interventi efficaci per garantire la tutela di lavoratori e utenti nelle stazioni e sui treni.

E’ stato denunciato per tentata rapina aggravata il ventenne senza fissa dimora che nelle prime ore del 15 gennaio era stato sorpreso da un capotreno all’interno di un vagone alla... Leggi tutto facebook

#Bologna Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio della stazione. Forse una rapina finita male. Ricercato un uomo un croato con precedenti specifici. Acquisite le immagini delle telecamere d x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.