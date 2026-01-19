Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza in seguito alla rapina avvenuta sabato sera nel supermercato Conad City di Assisi. I carabinieri del comando locale, guidati dal capitano Rita Zacchia, stanno portando avanti indagini per identificare i responsabili dell’evento. L’attività investigativa prosegue con attenzione, al fine di chiarire i dettagli e garantire la sicurezza della comunità.

Indagini serrate, da parte dei carabinieri del comando Compagnia di Assisi, guidati dal capitano Rita Zacchia, per cercare di individuare gli autori della rapina al supermercato Conad City avvenuta nella serata di sabato. Sono state raccolte le testimonianze dei dipendenti e dei clienti presenti al momento dell’irruzione dei due malviventi. Rapinatori che hanno esploso un colpo di pistola prima di entrare nell’esercizio commerciale e che hanno puntato l’arma alla testa della commessa che era alla cassa per farsi consegnare il denaro. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna – si vedono i due rapinatori, vestiti di scuro e con i passamontagna in testa, compiere la fulminea azione – e anche di quelle collocate nelle immediate vicinanze per cercare di raccogliere elementi utili per risalire agli autori del colpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina al supermercato. Al setaccio i filmati della videosorveglianza

