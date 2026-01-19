Ranucci replica a Barbareschi | Dovrebbe restituire otto milioni di euro La risposta del conduttore di Report che ricorda i fondi pubblici elargiti al teatro Eliseo

Durante la puntata di Report, Sigfrido Ranucci ha risposto alle critiche di Luca Barbareschi, sottolineando che l’attore dovrebbe restituire otto milioni di euro. La discussione si è concentrata sui fondi pubblici assegnati al teatro Eliseo, evidenziando le controversie sulla gestione delle risorse pubbliche nel settore dello spettacolo. La vicenda apre un dibattito sulla trasparenza e l’utilizzo dei fondi pubblici destinati alla cultura.

“Dovrebbe restituire otto milioni di euro”. Così Sigfrido Ranucci domenica sera, chiudendo la puntata di Report, ha risposto agli attacchi di Luca Barbareschi. Sette giorni prima, infatti, aprendo il suo programma ‘ Allegro ma non troppo ‘, in onda subito dopo Report, l’attore si era rivolto direttamente al giornalista così: “Vorrei ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi e dopo il suo programma c’è il nostro, ma lui fa fatica a dirlo – aveva scandito -. E allora voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica, perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto sui giornali, e per questo verrà querelato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

