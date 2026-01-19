Rangers Qualiano stop dopo otto vittorie consecutive | 0-1 contro il Gricignano

Il Rangers Qualiano interrompe la serie di otto vittorie consecutive con una sconfitta per 0-1 contro il Gricignano. La squadra mantiene la prima posizione in classifica e si prepara a riprendere il cammino con rinnovata determinazione, come sottolineato dal Presidente Scamardella. Un momento di riflessione per continuare a puntare agli obiettivi stagionali.

Nonostante la sconfitta, la squadra resta prima in classifica e pronta a ripartire con determinazione, guidata dalle parole del Presidente Scamardella.. Si ferma dopo otto risultati utili consecutivi la corsa della Rangers Qualiano 1998, sconfitta in casa per 0-1 dalla Polisportiva Gricignano nella 18ª giornata del campionato di Promozione Girone A. Una gara combattuta e intensa, decisa da un episodio che ha premiato la formazione ospite. Il gol vittoria porta la firma di F. Di Palma, abile a sfruttare una delle poche vere occasioni create dal Gricignano nel corso del match. I Rangers hanno provato a reagire, mantenendo il controllo del gioco per lunghi tratti e cercando con insistenza la rete del pareggio, ma senza riuscire a concretizzare le opportunità costruite. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

