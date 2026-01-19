rai 2 in arrivo un nuovo talk con brachino

Rai 2 annuncia un nuovo talk politico condotto da Claudio Brachino. Tra gli opinionisti coinvolti ci sono Hoara Borselli, Tommaso Cerno e Mario Sechi. La trasmissione intende affrontare temi di attualità e politica con un approccio diretto e approfondito. L’iniziativa si inserisce nel palinsesto della rete, offrendo agli spettatori una piattaforma di confronto e analisi.

Fumata bianca per Claudio Brachino che sarà conduttore di un talk politico su Rai 2, come opinionisti si fa il nome di Hoara Borselli, Tommaso cerno e Mario Sechi Come aveva anticipato Il Fatto Quotidiano, adesso Dagospia conferma che su Rai 2 è in arrivo un nuovo talk politico a cui la conduzione ci sarà Claudio Brachino e ciò segnerebbe il suo ritorno in tv dopo qualche anno. Si sta costruendo il palinsesto della seconda stagione della Rai e si è optato per fare anche per il secondo canale un talk politico. Brachino, è l’ex conduttore di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, presentatore con cui ha iniziato Barbara d’Urso il suo talk pomeridiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

